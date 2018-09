Bosbrand onder hoogspanningsmast in Maarheeze

MAARHEEZE - Op de Valkenlaan in Maarheeze is dinsdagmiddag brand ontstaan in een bosperceel onder een hoogspanningsmast. Door de wind laaide het vuur snel op. De vlammen reikten tot de toppen van de bomen. Om kwart voor zeven meldde de brandweer dat de brand onder controle is.

Het vuur was lastig onder controle te krijgen. Zeker vierduizend vierkante meter berm en bos is verbrand. De brandweer is nog wel aan het nablussen.

De brand had geen gevolgen voor de stroomvoorziening in de buurt.