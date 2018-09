Lekker dik en goed vettig: Haring van viszaak in Etten-Leur en Breda de beste van Brabant

ETTEN-LEUR/BREDA - Lekker dik, goed vettig en ziltig. Dat zijn een paar voorwaarden voor een goede haring. Elk jaar is er de Nationale Haringtest en daar wordt per provincie een winnaar gekozen. Voor de beste haring van Brabant moet je volgens de jury naar Visspeciaalzaak Havenzicht in Etten-Leur of Breda.

Twee klanten die regelmatig bij een van de zaken in Etten-Leur komen, wisten het al lang: 'Lekker vers en zacht. Eigenlijk heb je de uitjes er niet bij nodig. We hebben er heel weinig op aan te merken.'

Al zes keer eerder werd Visspeciaalzaak Havenzicht de provinciale winnaar van de haringtest. Dit keer werd de haring beoordeeld met een 9,5. De ondernemers maken er elk jaar een sport van om de beste haring te vinden.

'We zijn vrij kritisch', legt Stevie Wijnings uit. 'We hebben nauw contact met onze leverancier in Denemarken. De kwaliteit van de haring kan heel erg verschillen. Dat ligt een beetje aan de leefgebieden van de haring, de grote van de groepen, de watertemperatuur en het aantal zonuren. Het is elk jaar een zoektocht en dit jaar hadden we pas op het allerlaatst de haring die we wilden hebben.'

Vers van het mes

Uiteraard komt de haring altijd vers van het mes: 'Dat kost tijd, maar dat is gewoon echt het lekkerst.' De twee klanten beamen dat: 'Hij is hartstikke lekker en wij komen uit Zeeland dus wij weten hoe een goede haring smaakt.'