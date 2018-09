Brabant krijgt miljoenen van het Rijk, waar gaat het geld naartoe?

EINDHOVEN - Brabant heeft bij het Rijk stevig gelobbyd voor extra geld voor de bestrijding van (drugs)criminaliteit, de aanpak van verkeersknelpunten en steun aan boeren. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, bleek dinsdag op Prinsjesdag. Waar krijgt onze provincie geld voor?

Er wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid gewerkt aan een ‘moderne politieorganisatie die nog beter is toegerust op de grote uitdagingen van dit moment’. Dat is onder meer het aanpakken van de zware, georganiseerde (drugs)criminaliteit. Een groot probleem in het zuiden. Daarom komt er 291 miljoen euro vrij.



Taskforce als voorbeeld

Het is de bedoeling dat bij de aanpak tegen de (drugs)criminaliteit meer wordt samengewerkt. De Taskforce Brabant Zeeland, die is opgericht voor de bestrijding van criminaliteit in deze regio, wordt als voorbeeld genoemd in de miljoenennota.

Commissaris van de Koning Wim van de Donk prees zich gelukkig met het extra geld waar Brabantse bestuurders zo lang om hebben gevraagd. Hij zei wel dat extra geld maar één ding is. Hij pleit voor extra wetgeving zodat de criminaliteitsbestrijders ook meer mogelijkheden krijgen die ze nu niet hebben vanwege de privacywetgeving.



LEES OOK: 'We zijn het Colombia van Europa'

Verbreding snelwegen

De A2 en A58 worden verbreed. Dat was al bekend, maar het is nu ook officieel vastgelegd. Er is 430 miljoen euro vrijgemaakt om te kijken hoe de A2 aangepakt kan worden. Ook is er bijna 50 miljoen beschikbaar om eerst snelle oplossingen uit te voeren op die snelweg. Voor de A58 tussen Tilburg en Breda wordt eerst nog een verkenning gedaan. Het is dus nog niet bekend hoeveel geld daar naartoe gaat vanuit het Rijk.



LEES OOK: A2 en A58 worden verbreed, kabinet en provincie trekken 550 miljoen uit voor bereikbaarheid



Minister Cora van Nieuwenhuizen zei vandaag dat de A67 een groot probleem is. Duizenden vrachtwagens gaan dagelijks dwars door Brabant van de Antwerpse haven naar het Duitse Ruhrgebied. Van Nieuwenhuizen wil laten onderzoeken of de plannen om de veiligheid op die weg te verbeteren sneller kunnen worden uitgevoerd.

Tegemoetkoming boeren

Het kabinet wil 75 miljoen euro uittrekken om jonge boeren in Nederland te steunen die hun bedrijf milieuvriendelijker willen maken. Dat sluit naadloos aan bij de plannen die het provinciebestuur zelf voor de Brabantse boeren had bedacht.



LEES OOK: Klinkt goed: boeren kunnen geld lenen van provincie, maar volgens ZLTO een doekje voor het bloeden