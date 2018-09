Monument van verongelukte Jim verwoest door brand: 'Iemand heeft goedbedoeld kaarsjes aangestoken'

BERGEIJK - Een monumentje ter nagedachtenis aan de 26-jarige Jim Daems uit Mierlo is maandagavond door een brandje verwoest. De man kwam op 25 juli om het leven bij een ongeval op de Luikerweg in Bergeijk.

"Iemand heeft een van de kaarsen waarschijnlijk goedbedoeld aangestoken", vertelt de moeder van Jim. Ze lapte dinsdag samen met de zus van Jim en zijn beste vrienden het monumentje weer op. "Gelukkig was de brandweer er snel bij en is er geen grote schade", zegt ze na het neerleggen van bloemen en het ophangen van foto's.

Tatoeage

De boom, waar het monument onderdeel van is, heeft weinig schade. "Dat zal Jim fijn vinden", zegt zijn moeder. "Jim hield heel veel van de natuur. Hij had twee honden en witte duiven, waarvan hij de kuikens nog net heeft gekend." Van de duiven hebben de moeder en zus allebei een tatoeage laten zetten op hun onderarm. Foto's van de honden zijn aan de boom gehangen.

Maandagavond rukte de brandweer uit om het monument te blussen. Rondom de boom was vooral as te zien, met nog wat resten van kaarsen en attributen van het monument. Op de boom zelf hangen nog enkele herkenbare foto's van Jim. "We hebben er nu een briefje bij gehangen om te voorkomen dat de kaarsjes worden aangestoken", aldus de moeder.

Ongeval

Het ging in juli mis toen de auto van Jim werd geraakt door de aanhangwagen van een busje dat hem tegemoet reed. Er stak een plaat uit de zijkant van de aanhangwagen. Die plaat raakte de zijkant van Jim's auto. De Mierlonaar overleed ter plekke.

Bellen

"We zouden nog bellen die avond. Dat hadden we niet eerder gedaan omdat we allebei nog naar een afspraak moesten. Het telefoontje werd nooit meer gepleegd. Dat is echt het ergste wat een ouder kan overkomen", zegt een geëmotioneerde moeder.

Ze is blij met de plaats die schoon is gemaakt en opnieuw is voorzien van bloemen en foto's. "Jim heeft nu een fysiek plekje gekregen. Ik ben heel blij en opgelucht dat hij dat nu heeft." Later zal het monument nog worden uitgebreid met een hortensia uit zijn tuin.