Ouderen uit Veghel konden Glazen Koets bijna aanraken: 'Nu naar huis en in de makkelijke stoel'

VEGHEL/ DEN HAAG - Prinsjesdag 2018 is er eentje die acht bewoners van zorgcentrum Sint Joachim & Anna en het Aatrium uit Veghel niet snel zullen vergeten. Niet zozeer vanwege de inhoud van de Troonrede, nee, de ouderen zaten op de Oranje Tribune op het Lange Voorhout. Op een paar meter afstand trok de Glazen Koets aan hen voorbij: "De jurk van Máxima heb ik niet goed kunnen zien. Maar koning Willem-Alexander zag ik wel goed!"

Op de terugweg in de bus is het erg stil, vertelt Yvonne, één van de vrijwillige begeleidsters: "Een middagdutje zat er vandaag voor niemand in. Ze zijn goed moe nu."

'Daar heeft 'ie het mee getroffen'

Maar het was het waard, de ouderen beleefden een bijzondere dag. Zo ook Oda: "Het was heel erg leuk. Om acht uur gingen we al met de bus mee. Of het spannend was? Ja, en gezellig." De uitdossing van koningin Máxima kon Oda vanaf de tribune niet bewonderen. Maar toch was het passeren van de Glazen Koets een bijzonder moment. "En de soldaten die voorbij kwamen marcheren, het was heel mooi." En dan toch nog even over Máxima "Dat is een lieve vrouw, daar heeft 'ie het goed mee getroffen."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.





Het was de 91-jarige bewoner Piet die het uitje, via connecties, wist te regelen. En het werd een succes, vertelt begeleidster Yvonne. "Het gaat heel snel. Een paar keer knipperen met je ogen en de koets is voorbij. Maar de hele entourage is mooi. Blaaskappellen, politie, militairen, allemaal in vol ornaat."

'Schoenen uit, kousen uit'

En, onder het mom van: nu we er toch zijn, ging het gezelschap ook nog een hapje eten in Scheveningen. Oda: "Ik heb een lekkerbekje op, een hele grote." Thuis gaat straks, als de busreis erop zit, de televisie nog even aan om de Glazen Koets en haar passagiers nog eens goed te bekijken. "Dan doe ik miojn schoenen uit, mijn kousen uit, en ga ik in mijn makkelijk stoel zitten. "