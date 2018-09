Zelfdoding van Juri heeft grote impact op leden van SV Deurne: 'Het is onbeschrijfelijk'

DEURNE - Juri da Silva Cruz maakte vorige week op 21-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Dat was een enorme klap voor leden van SV Deurne, waar hij jeugdleider en scheidsrechter was. Dinsdag werd op de club stilgestaan bij zijn overlijden.

Er komen vooral goede herinneringen naar boven bij de vereniging. Het boek in de gedenkhoek staat vol met lieve berichten. "Zijn glimlach. Dat blijft altijd bij je", vertelt clubmaat Eelco de Bresser. Juri was vaak op de club te vinden. Als trainer, scheidsrechter of gezellig tijdens de derde helft."

Sociale gemeenschap

Voor vicevoorzitter John Verhees werd de afgelopen week duidelijk dat een voetbalclub meer is dan een club waar je voetbal speelt. "Het is een sociale gemeenschap", vertelt hij. "Je ziet hoe belangrijk dat is en wat voor plek dat in iemands leven in kan nemen."

Het bestuur van SV Deurne vond het belangrijk om snel in actie te komen. Meteen nadat het overlijden van Juri bekend werd, organiseerde de club een bijeenkomst in de kantine. Dat was volgens Verhees enorm waardevol en indrukwekkend. "De opkomst en de emoties die het met zich mee bracht waren indrukwekkend. Je geeft zo iedereen de gelegenheid om dit op zijn of haar manier te verwerken."



Verdriet delen

De club blijkt dus een belangrijke plek om het verdriet te delen. "Je hebt een plek waar hij graag kwam", zegt De Bresser. "Het is fijn dat je hier samen Juri kan herinneren." En dat is wat dinsdag ook gebeurde.

Toch vindt Verhees dat het niet om de club gaat, maar om Juri. "Wij zijn maar bijzaak. Ook al is het fijn dat we iets kunnen betekenen voor onze leden." Hij is trots hoe zijn vereniging de functie van vangnet vervult.



Altijd een arm om je heen

Natuurlijk kwam op de bijeenkomst ook de vraag op of de dood van Juri voorkomen had kunnen worden. Wat kan een club daarin betekenen? "Zouden wij hier iets mee moeten doen?", vraagt Verhees zicht af. "Aan de andere kant: als ik zie hoeveel vrienden en familie er waren, hoeveel mensen heb je dan nodig? Blijkbaar kun je je dan alsnog eenzaam voelen."

Niemand wordt binnen deze vereniging in de steek gelaten, meent De Bresser. "Er is niemand die alleen in een hoekje staat te huilen. Ik heb het zelf ook moeilijk gehad, maar dan slaat er altijd iemand een arm om je heen." Het is voor alle betrokkenen lastig om Juri te begrijpen. "Onbeschrijfelijk."

113 Zelfmoordpreventie

Heb je zelf hulp nodig, of denk je weleens over zelfmoord, dan is er een speciaal telefoonnummer waarop hulpverleners te bereiken zijn. Dat kan 24 uur per dag via de website van 113 Zelfmoordpreventie of via telefoonnummer 0900-0113.