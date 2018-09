Steekpartij in Eindhoven, man zwaargewond naar ziekenhuis

EINDHOVEN - Een man is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij op de Van Beethovenlaan in Eindhoven. Hij werd gevonden in een tuin. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Na de steekpartij werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht door een ambulance.



De politie doet onderzoek.