A16 tijd dicht door vrachtwagenongeluk, ondertussen is snelweg weer vrij

Door een vrachtwagenongeluk was de A16 dinsdagavond helemaal dicht. (Foto: Pexels)

BREDA - De A16 was dinsdagavond een tijd dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Zo rond kwart over zeven was de weg weer vrij, meldde de ANWB.

Op de autosnelweg zou een vrachtwagenongeluk hebben plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Volgens de ANWB was de snelweg helemaal dicht.

Zo rond kwart over zeven leek de A16 bij Breda in de richting van Rotterdam weer vrij te zijn.