Marcel Delhez nieuwe burgemeester van Veldhoven, Willemijn van Hees voorgedragen in Heusden

VELDHOVEN - Marcel Delhez (VVD) is dinsdagavond door de gemeenteraad voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Veldhoven. De 51-jarige Delhez volgt daarmee Jack Mikkers op, die een jaar geleden vertrok om burgemeester van Den Bosch te worden.

Delhez werd geboren in Breda en is sinds 2015 burgemeester in de gemeente Noord-Beveland in Zeeland. Delhez studeerde hbo communicatie in Eindhoven en was ook een tijd wethouder in Uden.

Uitdaging

“Ik verlaat Noord-Beveland met pijn in mijn hart", zegt Delhez in een persbericht van de gemeente. "Ik voel me er thuis en heb het enorm naar mijn zin. Veldhoven geeft mij met zijn sociaal-economische context een hele mooie nieuwe uitdaging. Een uitdaging die ik niet voorbij kon en wilde laten gaan. Het burgemeesterschap van Veldhoven voelt voor mij als een warme jas en ik kijk dan ook uit naar de kennismaking met de inwoners, de vele verenigingen en bedrijven van Veldhoven."

Sinds oktober 2017 was Letty Demmers – Van der Geest waarnemend burgemeester van Veldhoven. Delhez wordt eind november geïnstalleerd.

Heusden

Ook de gemeenteraad van Heusden droeg dinsdagavond een nieuwe burgemeester voor. De 40-jarige Willemijn van Hees neemt daar het stokje over van Jan Hamming. Van Hees is momenteel burgemeester van Geertruidenberg. Daarvoor was zij wethouder in Zundert. Ook Van Hees wordt eind november geïnstalleerd.