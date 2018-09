Kinderen gooien 'bommen' langs de Zuiderwaterlinie: 'Maar deze zijn wel welkom'

REEK - Waar water nog een succesvolle manier van verdedigen was tijdens de Tachtigjarige Oorlog, kon de Zuiderwaterlinie Nederland niet helpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers vlogen met hun gevechtsvliegtuigen vol bommen gewoon over het water heen. Maandag vielen er nogmaals bommen langs de Brabantse verdedigingslinie door een ludieke actie van leerlingen van basisschool de Kreek’l in Reek.

Deze keer geen bommen met kruit, maar met bloemzaden. Met de zaadbommetjes hoopt natuurorganisatie IVN dat er weer meer bloemen en bijen langs de linie komen. Dat is nodig, want het gaat niet goed met de bijenpopulatie. Zes klassen van basisschool de Kreek'l stelden zich op langs een lijn van 150 meter en gooiden de bommetjes de omgespitte berm in.

De kinderen maakten de bommen zelf van potgrond, klei, zaadjes, peper, water en chilipoeder. "Zodat de vogels er niet aan gaan pikken", legt een van de leerlingen uit. De kinderen zijn blij om vieze handen te krijgen.

Groen en vol insecten

In het voorjaar zal de berm in de Molenstraat compleet veranderd zijn. "Volgend jaar is het hier helemaal groen met allerlei kleuren en vol met insecten", vertelt Jurjen Kieft van MediGran. Dit bedrijf zorgde voor de zaadjes.

De strook in Reek is nog maar het begin. De hele week gooien basisschoolleerlingen op plekken langs de Zuiderwaterlinie zaadbommen. Volgens Ido de Haan van IVN zullen wandelaars die volgend jaar langs het pad lopen positief verrast worden. "In het voorjaar is straks 700 vierkante meter langs de linie bezaaid met bloemen."

De Zuiderwaterlinie is met 165 kilometer de langste water- en verdedigingslinie van Nederland en verbindt tal van vestingsteden, bolwerken en schansen. Een stoet van wandelaars vertrok zondag vanuit Bergen op Zoom in het westen en Grave in het oosten om elkaar na een week in Heusden te ontmoeten. Elke dag wordt een etappe van zo'n tien kilometer gelopen.

Dinsdag liepen wandelaars in het westen in Willemstad en in het oosten van Megen naar Oijen. Woensdag staan er weer twee etappes op het programma. De route van Klundert naar Zevenbergen start om 18.00 uur bij eterij Kelian in Klundert. De route van Lithoijen naar Maren-Kessel start om 18.00 uur bij restaurant het Raadhuis in Lithoijen. Wandelaars worden bij het eindpunt van de route opgevangen en terug naar het beginpunt gebracht.