Met infrarood een schilderij 'in de geest van Jeroen Bosch' technisch ontleden

DEN BOSCH - De tentoonstelling 'uit de stal van Bosch' is eind dit jaar te zien in Het Noordbrabants Museum. Een deel van die expositie gaat over het Bosch Research and Conservation Project II. Alle schilderijen van Jeroen Bosch die er te vinden zijn, worden door Nederlandse deskundigen met speciale technieken doorgelicht.

Dinsdag was het drieluik 'Aanbiddingen der koningen' van een navolger van Jheronimus Bosch aan de beurt. Dit betekent dat het schilderij met infrarood en met speciale technieken wordt gefotografeerd. Tot in het kleinste detail, om uiteindelijk aan de hand van de foto’s te kunnen concluderen wat het verhaal achter het schilderij is.



In de voetsporen van Bosch

Directeur Charles de Mooij vertelt dat het dus al bekend is dat het niet om een werk gaat van de schilder zelf, maar door iemand die in zijn voetsporen is getreden. "Op basis van onderzoek naar het hout weten we dat ze gemaakt zijn ná het overlijdensjaar van Bosch. Maar we willen wel weten hoe dicht ze bij het werk van de meester zelf staan."

Zo kan afgeleid worden hoelang zijn navolgers nog zijn doorgegaan met werken in de stijl van de grote meester en hoe dicht zijn navolgers bij het origineel zijn gebleven. Een belangrijke vraag is of de mensen die het gemaakt hebben uit het atelier van Bosch kwamen of dat ze leerlingen van de leerlingen waren.

Technisch onderzoek

De onderzoekers gebruiken technieken die fotografisch zijn. Er worden lenzen ingezet die de onderzoekers in staat stellen om onder het oppervlak van het schilderij te kijken. Door de verflagen heen dus.

"Het aardige is dat je juist daaronder heel veel gegevens vindt over de manier waarop het schilderij is ontstaan. Is het schilderij gemaakt naar een kopie van een kopie óf had de schilder het origineel in handen toen hij een kopie maakte."

Het onderzoek met infrarood is in één dag afgerond. Het vult het bestaande onderzoek, waar inmiddels al acht jaar aan gewerkt wordt, aan. "Het is weer een puzzelstukje in het grote schilderij dat Jheronimus Bosch heet."

Meer dan zestig schilderijen zijn onder de loep genomen door het Bosch Reserearch and Conservation Project. II. "We willen nog steeds meer weten over Jeroen Bosch. Alles in de geest van Bosch wordt onderzocht", aldus Charles de Mooij.