Man die na ruzie inreed op fietser in Breda moet negen maanden de cel in

Eind mei werd een fietser klemgereden tegen een woonhuis in Breda. (Foto: Perry Roovers)

BREDA - De man die op een fietser inreed in Breda, heeft dinsdag negen maanden celstraf gekregen waarvan drie maanden voorwaardelijk. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

De Bredanaar reed in mei van dit jaar in op het slachtoffer. Dit gebeurde in de Lindestraat.

Doordat een van de kentekenplaten van de auto achterbleef, kon de politie op zoek gaan naar de dader. Al snel was duidelijk dat er een ruzie aan de aanrijding vooraf was gegaan.

Negen maanden cel

Het slachtoffer deed aangifte tegen de automobilist. De fiets en het huis in de Lindestraat raakten zwaar beschadigd. Op straat lagen tal van onderdelen van de auto.

De man krijgt dus negen maanden celstraf voor het klemrijden van de fietser. Het Openbaar Ministerie had eerder veertien maanden celstraf tegen hem geëist.