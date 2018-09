PSV'ers balen na 4-0 nederlaag in Barcelona: 'Dit is klote, maar zondag moeten we er weer staan'

BARCELONA - Mark van Bommel heeft zijn eerste nederlaag als PSV-trainer kunnen noteren. De Eindhovenaren verloren met 4-0 in Barcelona, waarvan Lionel Messi er drie wist te maken. Jeroen Zoet en Steven Bergwijn waren na afloop teleurgesteld. "Onze kansen lagen vooral in de eerste helft, toen creëerden we nog wat mogelijkheden."

PSV-doelman Jeroen Zoet moest vier keer de bal uit het net halen, teleurgesteld was hij zeker, maar Zoet keek ook al meteen naar wat er beter kon. "We moeten volwassener zijn en eerder die overtreding maken als dat nodig is", zei de doelman na afloop in de catacomben. Zoet doelde vooral op de eerste goal, waar Lionel Messi uit een vrije trap op prachtige wijze de 1-0 achter de doelman schoot. "Die overtreding moet al op de middellijn gemaakt zijn en niet rondom de zestien."

Geen afstraffing

Steven Bergwijn vond de 4-0 nederlaag geen afstraffing. "Dat zou je misschien denken als je de wedstrijd niet gezien hebt en alleen de uitslag ziet. Maar zij waren gewoon op een paar kleine dingetjes slimmer. Er had wellicht meer ingezeten." De 21-jarige Bergwijn vond het klote om zo te verliezen. "Als je scherper bent in de eindfase kun je wellicht nog één of twee keer scoren. Maar de details hebben denk ik het verschil gemaakt."

Leermoment

Barcelona liet bij vlagen zien wat het in zijn mars had. Vooral Lionel Messi had het op zijn heupen in de tweede helft. Steven Bergwijn kon daar niet van genieten. "Voor jullie is het misschien mooi, maar voor ons is het klote. Ik wilde gewoon winnen, maar dit is een leermoment voor ons allemaal."

PSV kwam prima voor de dag in Barcelona, toch verloor de ploeg van Van Bommel ruim. "Die 4-0 staat", zegt Zoet. "Maar we hebben ook bepaalde dingen goed gedaan. Onze kansen lagen vooral in de eerste helft, toen creëerden we nog wat mogelijkheden. De teleurstelling overheerst nu, maar zondag hebben we weer een mooie wedstrijd tegen Ajax."

