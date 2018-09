'Soms staat er ineens een ree voor je neus', dieren voelen zich thuis op Spinolaschans

BREDA - Ooit hielp de Zuiderwaterlinie om vreemde vogels tegen te houden die Nederland binnen wilden komen, maar nu zijn vogels meer dan welkom. Tijdens de 16e eeuw was de Spinolaschans, gelegen tussen Terheijden en Breda, vrij van bomen om de stad optimaal te kunnen verdedigen. Inmiddels is er volop groen en trekt het verdedigingswerk een grote verscheidenheid aan wild.

"Het is hier heel rustig en dat weten de beesten ook. Regelmatig staat hier midden op de dag ineens een ree voor je neus", vertelt boswachter Anneke Oomes.

Wie van de Nieuwe Bredase Baan naar de Spinolaschans loopt, krijgt een golf van rust over zich heen. Oomes baalt wanneer ze een landbouwvoertuig hoort. "Normaal hoor je hier niets. Daar komen de reeën op af."

Vogels

Vogels zitten er wel volop, maar op een gans na horen we weinig. Daar is het nu ook niet de tijd voor, tussen maart en juni kun je de vogels het beste horen. "Dan hebben ze territoriumdrang en willen ze laten horen dat ze er zijn. Ze willen dan hun vrouwtje imponeren", legt Oomes uit. Wie het gefluit wil horen moet een vroege vogel zijn. Vooral in de ochtend maken ze veel geluid.

Iets horen is leuk, maar het zelf zien is nog mooier. "Ik kwam hier over het pad aanlopen en twintig meter verderop stond ineens een ree. We kijken elkaar aan, wie gaat er als eerste lopen? En weg is 'ie."

Horen, zien, maar ook: ruiken. Oomes staat ineens stil. "Ruik je dat? Het ruikt echt naar beest." Reuksporen van een dier komen ons tegemoet. Dat gebruiken beesten om andere dieren te laten weten dat die plek van hen is. Maar of hij hier gelopen heeft of dat we in de buurt van zijn burcht zijn, weten we niet. "Het kan een vos, bunzing of marter zijn. Dat is het leuke van de natuur, je weet het pas als je het dier ziet."

Die vos kan zijn hol bij de Spinolaschans hebben, maar ook net zo goed ergens anders. De ree en konijnen blijven wel bij de schans, verwacht Oomes. Daarnaast zitten er tussen de veertig en vijftig vogelsoorten. "Die zul je niet altijd tegenkomen. Maar als je hier iedere week komt tellen, heb je een mooi lijstje."

Programma

De Zuiderwaterlinie is met 165 kilometer de langste water- en verdedigingslinie van Nederland en verbindt tal van vestingsteden, bolwerken en schansen. Een stoet van wandelaars vertrok zondag vanuit Bergen op Zoom in het westen en Grave in het oosten om elkaar na een week in Heusden te ontmoeten. Elke dag wordt een etappe van zo'n tien kilometer gelopen.

Woensdag liepen wandelaars in het westen van Klundert naar Zevenbergen en in het oosten van Lithoijen naar Maren-Kessel. Donderdag staan er weer twee etappes op het programma. De route van Terheijden naar Breda start om 18.00 uur bij café de Harmonie in Terheijden. De route van Maren-Kessel naar Empel start om 18.00 uur bij hotel brasserie Oud Maren in Maren-Kessel. Wandelaars worden bij het eindpunt van de route opgevangen en terug naar het beginpunt gebracht.