'Miljoenennota quattro stagioni', belastingexperts aan de pizza om kabinetsplannen te doorgronden

TILBURG - Terwijl sommige PSV-fans met het bord op schoot naar de wedstrijd tegen Barcelona zaten te kijken, waren de belastingexperts van BDO in Tilburg dinsdagavond met pizza de belastingplannen van het kabinet door aan het worstelen. De miljoenennota met quattro stagioni is het jaarlijks hoogtepunt voor de belastingspecialisten.

Het kantoor in Tilburg ruikt naar een Italiaanse keuken. Op de grote vergadertafel tussen de pizzadozen liggen de miljoenennota en de nieuwe belastingplannen. Wat gaan die plannen betekenen? De belastingexperts willen het zo snel mogelijk weten en halen de hele avond door om de gevolgen van de plannen te doorgronden.

Kleine bordjes

De experts komen uit het hele land naar Tilburg om te overleggen over de kabinetsplannen. Een gezellig avondje uit, met een serieus randje. "De pizza's zijn groot en de bordjes heel klein dus het lijkt of we er allemaal op vooruit gaan", grapt belastingexpert Michel Ruijschop.

Belangrijke dag

De eerste indruk van de plannen is positief, al ziet Michel ook dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) meer moet gaan betalen. "Prinsjesdag is de belangrijkste dag voor de belastingspecialisten dan kunnen we kijken hoe we onze klanten het beste kunnen helpen."

Uiteindelijk maken de belastingadviseurs korte uitlegvideo's van hun bevindingen uit de miljoenennota.