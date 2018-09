Ernstig ongeluk met motorrijder op Thompsonbrug bij Grave, weg dicht

GRAVE - Op de John S. Thompsonbrug tussen Grave en het Gelderse Nederasselt is dinsdagavond een ernstig ongeval gebeurd met een motorrijder en een automobilist. De N324 is in beide richtingen dicht.

De motorrijder raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ooggetuigen zou de persoon meters zijn meegesleurd door de auto.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet bekend. De politie doet onderzoek, daarom blijft de weg voorlopig dicht. Het verkeer wordt via de op- en afrit omgeleid.