Sigaretten gestolen uit tankstation in Oisterwijk

OISTERWIJK - Bij een inbraak in een tankstation aan de Gemullenhoekenweg in Oisterwijk is woensdagmorgen een hoeveelheid sigaretten gestolen.

Uit camerabeelden blijkt dat twee mannen met bivakmutsen met een koevoet de deur van het tankstation open braken. Uit die beelden bleek ook dat ze tassen volladen met sigaretten en er daarna vandoor gingen.

De politie heeft vannacht in de buurt nog naar de daders gezocht maar ze niet gevonden.