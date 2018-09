Kont en kop gezocht! Brabants Muziek-Theater met spoed op zoek naar laatste figuranten

SCHIJNDEL - De scènes zijn gerepeteerd, de zangpartijen ingestudeerd en de dansen verlopen soepel, maar toch is het Brabants Muziek-Theater nog niet klaar voor hun voorstelling 3 Musketiers, de Musical. Ze missen namelijk nog twee belangrijke figuranten. “We zoeken nog een kop en een kont voor het paard!”

Het Brabants Muziek-Theater uit Schijndel brengt al meer dan 25 jaar bekende producties zoals Les Misérables, Anatevka en Jesus Christ Superstar naar onze provincie. Dit najaar staat het theatergezelschap met haar nieuwste musicalproductie 3 Musketiers, de Musical op de planken van vijf Brabantse theaters.

‘Geen knullig paard’

“In de musical 3 Musketiers zitten een aantal scènes waarin de hoofdpersoon D’Artagnan met zijn paard op pad gaat”, vertelt productieleider Alexandra Peperkamp woensdagochtend in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. “We hebben er heel lang over zitten twijfelen over hoe we dat paard moesten vormgeven. Het moet er op het podium natuurlijk niet knullig uit gaan zien.”

Op zoek naar inspiratie voor het paard van D’Artagnan kwam Peperkamp uit bij een musical van een ander theatergezelschap. “Dat was de voorstelling Troje. En daar kwam een paard in voorbij en ik dacht meteen: dat paard moeten we hebben!”

War Horse

Zo gezegd zo gedaan: een kunstenaar fabriceerde een vergelijkbaar paard voor het gezelschap uit Schijndel. “Je kunt het vergelijken met een paard uit de musical War Horse. Ook ons paard wordt door bewegingen van figuranten in het paard tot leven gewekt. Zo gaaf!”

Tussen 3 oktober en 30 november gaat het Brabants Muziektheater met de musical de hele provincie door. Maar de twee figuranten die het paard moeten ‘aansturen’, worden dus nog gezocht. Met spoed. “Het liefst heb ik twee mensen die de hele tour mee kunnen gaan. Dan krijg je 'feeling' met het paard. Maar vier mensen mogen ook. Dus geïnteresseerden: meld je aan op de website!”