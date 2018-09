Kiki Bertens door naar tweede ronde van tennistoernooi in Seoul

SEOUL - Het is Kiki Bertens gelukt om de tweede ronde van het tennistoernooi in Seoul te bereiken. De tennisster uit Breda versloeg de Thaise Luksika Kumkhum en staat in de tweede ronde tegenover de Sloveense Dalila Jakupovic, de nummer 89 van de wereld.

Bertens had het in de eerste set moeilijk tegen de Thaise. Ze won die eerste set uiteindelijk net aan met 7-6. In de tweede set liet Bertens het klassenverschil zien. De tennisster uit Breda is de nummer twaalf van de wereld en maakte dat duidelijk, ze won uiteindelijk met 6-2 in de tweede set. Bertens staat in de tweede ronde dus tegenover Jakupovic, de twee speelden nog nooit eerder tegen elkaar.

Singapore

In Seoul probeert Bertens genoeg punten te verzamelen voor de jaarranking. Op dit moment staat ze achtste op die lijst en laat dat dan net het aantal zijn dat mee mag doen aan het WTA Finals in Singapore, waar de beste acht tennissters van het jaar het tegen elkaar opnemen.