Willy en René blijven trots op PSV ondanks verlies van Barcelona

EINDHOVEN - Een 4-0 nederlaag voor PSV in Barcelona. Dat was geen grote verrassing voor Willy van de Kerkhof. Toch blijft de oud-speler trots op de Eindhovenaren. "Wij spelen te weinig op dit niveau en dan is het even wennen geblazen. Je kunt maar beter meteen tegen de allerbeste spelen en dat hebben ze uitstekend gedaan."

"PSV gaf goed partij, maar FC Barcelona was gewoon een betere ploeg", aldus Van de Kerkhof. De Eindhovenaren hebben volgens Willy ongetwijfeld geleerd van de ervaring en dat kunnen ze meenemen naar de komende wedstrijden.

Messi

Ook René is vol lof over de manier waarop PSV zich staande hield, zeker in het eerste uur. "Maar", zegt hij: "PSV verliest niet van Barcelona, ze verliezen van Messi. Dat is 's werelds beste voetballer en die jongen maakte dat dinsdagavond weer waar. Nu is het dus zaak om vooruit te kijken naar zondag, naar de wedstrijd tegen Ajax."

Tekst gaat verder onder de tweet.

Internazionale

De volgende Champions League-wedstrijd speelt PSV in eigen huis tegen Internazionale. Volgens René maakt PSV een goede kans om van de Italianen te winnen. Ook de wedstrijd tussen PSV en Tottenham zet René zijn geld op onze landskampioen.