Nederlaag PSV geeft toch vertrouwen: 'Ze kunnen meestrijden om overwintering in de Champions League'

EINDHOVEN - PSV is de Champions League gestart met in 4-0 nederlaag in en tegen Barcelona. De ploeg van Mark van Bommel kon ruim een uur mee met het spel van de Catalaanse grootmacht, maar daarna was het gedaan met het verzet van de Eindhovenaren. PSV-wather Joost van Erp en cabaretier Rob Scheepers blikken terug op de avond in Camp Nou.

“Het gaat te ver om te zeggen dat PSV verloren heeft van Lionel Messi”, zegt Rob Scheepers. De Argentijnse superster was tegen de Eindhovenaren goed voor hattrick, Ousmane Dembélé maakte de andere Spaanse treffer. “Maar Messi maakt natuurlijk wel een groot verschil. Zonder hem had PSV alsnog verloren denk ik.”

PSV-watcher Joost van Erp vond dat PSV tactisch goed voor de dag kwam in Camp Nou, het stadion van FC Barcelona. “PSV speelde best goed in Barcelona. In de omschakeling waren de Eindhovenaren zoals verwacht dreigend met de snelheid van Steven Bergwijn en Hirving Lozano.” Vooral Bergwijn viel Van Erp in positieve zin op. “Hij was één van de smaakmakers bij PSV. De snelle linksbuiten zorgt nagenoeg altijd voor een dreigende situatie als hij aan de bal is. Hij speelde onbevangen en de kwaliteit druipt er gewoon van af.”

Er zat niet meer in

Ondanks dat PSV een ruim een uur goed weerstand bood, overheerst bij Scheepers het gevoel dat er niet meer in zat. “Als je vroeg in de tweede helft de gelijkmaker had gemaakt, dan had ik het nog wel willen zien. Al denk ik dan ook wel weer dat Barcelona nooit het gas volledig heeft ingedrukt, en dat ze bij een gelijke stand de gashendel wel hadden opengetrokken.” Van Erp denkt dat ze bij PSV vooral zullen balen van de ruime nederlaag. “Maar ergens zal toch wel het gevoel overheersen dat ze gewoon best goed hebben gespeeld. De focus kan nu op Ajax, de ploeg van Mark van Bommel zal de positieve punten mee willen nemen naar dat duel.”

Slechte start

De PSV-watcher noemt de ruime nederlaag gezien het resultaat een slechte start voor PSV in het miljoenenbal. “De 4-0 nederlaag is qua doelsaldo natuurlijk niet goed. En ook Inter, de directe concurrent van PSV in deze groep om Europese overwintering, won in de laatste minuut van Tottenham Hotspur. Dus ook dat is niet best voor PSV.”

De volgende wedstrijd van PSV in de Champions League is juist tégen Inter, in het eigen Philips Stadion. “Als je die verliest is het klaar”, zegt Scheepers. “Maar zij hebben wel de eerste wedstrijd gewonnen, dus wellicht is de noodzaak daar nu wat minder. Dat kan een gelukje zijn.” De cabaretier uit Eindhoven heeft na dinsdagavond vertrouwen in een goede Champions League-campagne. Dat vertrouwen komt mede door de nieuwe trainer van PSV, Mark van Bommel. “Hij laat PSV realistisch spelen en ik denk niet dat ze met nul punten zullen eindigen in deze groep. Ze spelen prettig onder Van Bommel en dat geeft me vertrouwen. Ze kunnen echt meestrijden om overwintering in de Champions League.”