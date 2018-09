Man die Tilburger Willy van Wanrooy doodde, opnieuw voor de rechter

Onderzoek in IJskelderstraat in 2011.

TILBURG - Johan L. uit Tilburg, de man die in 2013 de cel in moest omdat hij verantwoordelijk was voor de dood plaatsgenoot Willy van Wanrooy, moet vrijdagmiddag opnieuw voorkomen. Hij heeft de voorwaarden van zijn invrijheidstelling geschonden.

De 50-jarige Van Wanrooy werd in 2008 zwaargewond gevonden in zijn huis aan de IJskelderstraat in Tilburg. Korte tijd later overleed hij. De dader ging ervandoor met een televisie, een portemonnee en telefoon. Johan L. werd veroordeeld voor 'diefstal met geweld, die de dood als gevolg had'.

De man ging al eerder in de fout, zo knipte hij eerder zijn enkelband door en meldde hij zich niet bij de reclassering. Toen hij zijn enkelband verwijderd had, vond de politie hem in een huis in Tilburg, terwijl hij daar vanwege zijn gebiedsverbod helemaal niet mocht komen. Hij moest vier maanden extra de cel in.

Welke voorwaarden dit keer geschonden zijn, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen.