Asbest vrijgekomen bij brand in De Mortel

DE MORTEL - Bij de brand in een woonboerderij in De Mortel is dinsdag asbest vrijgekomen. De rommel wordt nu opgeruimd door een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is.

De brand aan Den Hoek begon in een stal achter de woonboerderij en sloeg over. Drie stallen en de boerderij werden verwoest. De brandweer is lang bezig geweest om ook de laatste vuurhaard te doven.

Toen dat gelukt was bleek er asbest vrijgekomen te zijn. Volgens een woordvoerder van de brandweer ligt dat voornamelijk op het eigen terrein van de eigenaar. Die is er voor verantwoordelijk dat het wordt opgeruimd. Een klein deel van de asbest kwam terecht op het wegdek van Den Hoek, een doodlopende straat in De Mortel.