Gekraakte telefoons zorgen voor nieuw bewijs in liquidatiezaak: loste Bowy T. de schoten?

ROSMALEN - Berichten van gekraakte telefoons gaan er volgens justitie voor zorgen dat de schutter bij de liquidatie op Samir Erraghib aangewezen kan worden. Bowy T. uit Rosmalen werd daar samen met een man uit Vianen voor veroordeeld. Omdat niet duidelijk werd of hij of Abdelghani el H. de fatale schoten loste, kregen ze allebei twintig jaar celstraf.

Het Openbaar Ministerie (OM) voerde aan nieuwe informatie te hebben tijdens het hoger beroep in de zaak. De gegevens worden nu nog niet vrijgegeven. Dat zou volgens justitie een ander onderzoek in gevaar brengen. Het OM heeft 20 telefoonfragmenten geselecteerd uit de 858 berichten van de gekraakte telefoons.

Dochtertje zag liquidatie

De liquidatie vond op 17 april 2016 plaats in een woonwijk in IJsselstein, op klaarlichte dag. De 37-jarige Erraghib werd voor zijn huis doorzeefd met kogels toen hij met zijn dochtertje van zeven in de auto stapte. Zij bleef ongedeerd.



In de vluchtauto, die niet wilde starten vanwege een lege accu, vond de politie een bivakmuts met DNA-sporen van de 25-jarige Bowy T., vingerafdrukken en een tas met drie wapens. Ook het wapen waarmee Erraghib doorzeefd was.



Abdelghani el H. vluchtte door een sloot naar een tuinhuisje en werd gevonden met een natte broek vol kroos. In het tuinhuisje vond de politie een tas met meer natte kleren en een bivakmuts met zijn DNA.

Zaak uitgesteld

Het hoger beroep wordt vanwege de nieuwe informatie uitgesteld. De zaak gaat over drie maanden verder.