'Misschien de laatste plons van het seizoen', openluchtzwembad extra open dankzij fraaie nazomer

SPRANG - CAPELLE - Zwembad Zidewinde in Sprang-Capelle gooit het buitenbad woensdagmiddag nog een keertje extra open. Met een temperatuur die kan oplopen naar 27 graden Celsius, houden de badmeesters rekening met veel kinderen die een laatste plons van het seizoen willen maken.

Normaal gesproken blijft het zwembad in deze tijd van het jaar alleen in de ochtend geopend: “Met dit lekkere weer willen we graag iedereen de kans geven om een plons te maken in het buitenzwembad. Om een uur vanmiddag gaan we open.”, vertelt Gerben van Dijk, Coördinator Sportbedrijf bij de Gemeente Waalwijk.

Van Dijk geeft ook aan dat het woensdag voor zwemliefhebbers een bijzonder dag kan zijn: “Het is vandaag misschien wel de laatste keer dit seizoen dat we in de middag geopend zijn.”



Ook de Bredanaar kan dicht bij huis een plons nemen in de buitenlucht. Zwembad Wolfslaar is in september extra geopend.

Oproep: omdat we alle Brabanders willen laten genieten van misschien wel een laatste plons in een zwembad in de buitenlucht, zijn we benieuwd of er naast zwembad Zidewide, nog meer zwembaden geopend zijn.