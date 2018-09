Mogelijke mensensmokkelaar (24) opgepakt, man probeert politie van weg te drukken

EINDHOVEN - Een 24-jarige vermoedelijke mensensmokkelaar is dinsdagnacht na een wilde achtervolging opgepakt in een tuin van een Eindhovense woning. De man ging er tijdens een controle van de Koninklijke Marechaussee vandoor. Tijdens de rit probeerde hij zijn achtervolgers van de weg te drukken.

De marechaussee wilde de auto van de man aan de kant hebben op de A67 om te controleren. De man reed hard weg, waarop de achtervolging in werd gezet. In Eindhoven lukte het de marechaussee en politie om de wagen van de Irakees klem te rijden.

De man sprong uit de auto en ging ervandoor. Hij is opgespoord met een politiehelikopter en werd gevonden in de tuin. In zijn wagen zaten zes vreemdelingen. Twee mannen, twee vrouwen en twee kinderen met de Irakese nationaliteit. Ze hebben allemaal geen verblijfsvergunning.