NAC en Willem II dit weekend op Limburgse toer: beide clubs snakken naar driepunter

EINDHOVEN - Het wordt op voorhand een belangrijk en lastig weekend voor NAC en Willem II. De twee Brabantse clubs spelen beide een uitduel in Limburg: de Bredase club gaat op bezoek bij de nummer zeven van de competitie, VVV-Venlo en de Tilburgers nemen het op tegen Fortuna Sittard, die afgelopen weekend nota bene uit bij NAC de eerste zege van het seizoen wisten te behalen.

VVV-Venlo – NAC

Aftrap: zaterdag 22 september, 19.45 uur.

Stadion: De Koel

Scheidsrechter: Jochem Kamphuis

Laatste NAC-zege: 2016-2017 (0-4, Eerste Divisie)

Het seizoen voor NAC had bijna niet slechter kunnen beginnen. De ploeg van Mitchell van der Gaag wist pas drie punten te behalen uit de eerste vijf wedstrijden. Alleen thuis tegen De Graafschap wist NAC te winnen. De overige vier wedstrijden gingen verloren, waaronder de pijnlijke nederlaag van afgelopen weekend toen Fortuna Sittard met 2-3 te sterk was in Breda. Een overwinning in Venlo is dus een must voor NAC, ondanks dat ze tegen de nummer zeven van de competitie spelen.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

De laatste overwinning van de Bredase club in Venlo werd in het seizoen 2016-2017 behaald, toen beide clubs nog een niveau lager speelden in de Eerste Divisie. NAC won toen makkelijk met 0-4 door doelpunten van Cyriel Dessers (tweemaal), Robbie Haemhouts en Giovanni Korte. Afgelopen seizoen werd het 0-0 tussen beide ploegen in Venlo. De laatste keer dat NAC in de eredivisie in Venlo won van VVV, was in het seizoen 2012-2013.

LEES OOK: NAC-doelman Benjamin van Leer na blunder: ‘Ik sta hier nu echt met een k-gevoel'

Vorm VVV

De Limburgse club is onder Maurice Steijn uitstekend aan het seizoen begonnen. VVV staat op een keurige zevende plaats en verloor pas één keer dit seizoen. Dat was in eigen huis tegen Ajax. De Amsterdammers hadden een penalty in de slotfase nodig om VVV te kunnen verslaan. Verder won de club uit Venlo twee keer en speelde het evenzoveel keer gelijk. De man om in de gaten te houden bij VVV-Venlo is aanvoerder Danny Post die dit seizoen al goed was voor twee doelpunten.

Fortuna Sittard – Willem II

Aftrap: zaterdag 22 september, 18.30 uur.

Stadion: Fortuna Sittard Stadion

Scheidsrechter: Allard Lindhout

Laatste Willem II-zege: 2001-2002 (1-2, Eredivisie)

Willem II begon het seizoen voortvarend met zes punten uit drie duels, maar de ploeg van Adrie Koster wacht nu al weer twee duels op een overwinning. Tegen PSV (6-1) en Excelsior (2-2) werd er niet gewonnen en dus willen de Tilburgers uit bij Fortuna wél weer drie punten binnen halen. De doelpunten zullen waarschijnlijk van Fran Sol moeten komen. De Spaanse spits van Willem II is op schot dit seizoen: in de eerste vijf duels was hij goed voor evenzoveel doelpunten.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Het is al een tijdje geleden dat Willem II een eredivisieduel speelde tegen Fortuna Sittard. Voor die laatste confrontatie moeten we terug naar het seizoen 2001-2002. Willem II won in dat seizoen beide wedstrijden van de Limburgers. In Sittard werd het 1-2 door twee goals van Denny Landzaat. De laatste vier duels tussen de Brabantse en de Limburgse club werden gespeeld in de Eerste Divisie. Wat opvalt is dat Willem II maar één keer drie punten wist te behalen in die vier wedstrijden. Over het algeheel gezien wint Willem II maar zelden in Sittard. Van de 25 duels die de Tricolores daar speelden, wonnen ze maar zes keer.

LEES OOK: De man achter Fran Sol maakt eerste goal voor Willem II: 'Neusje voor de goal'

Vorm Fortuna Sittard

Fortuna Sittard zal in eigen huis de tweede overwinning van het seizoen willen boeken. De Limburgers wonnen dus afgelopen weekend voor het eerst sinds de terugkeer in de eredivisie. Fortuna heeft tot dusverre vier punten weten binnen te halen. Naast de overwinning op NAC, speelde de ploeg van René Eijer en Kevin Hofland gelijk tegen FC Utrecht.