Slachtoffer steekpartij vluchtte zwaargewond naar ouderlijke woning, volksbuurt Bennekel in schok

EINDHOVEN - De 38-jarige man die werd neergestoken in de Eindhovense wijk de Bennekel, vluchtte zwaargewond naar het huis van zijn ouders die één straat van hem vandaan wonen. Via brandgangetjes kwam hij daar aan. Hij zat, zwaar bloedend, op een plantenbak voor de ouderlijke woning in de Beethovenstraat. Een buurvrouw die eerste hulp verleende, zegt dat het er toen al slecht uitzag.

Het slachtoffer woonde sinds een half jaar alleen in een huisje aan de Ockeghemstraat. Af en toe kwam zijn zoontje op bezoek. Een buurtbewoonster omschrijft hem als een vriendelijke man; type ruwe bolster, blanke pit, een tikkeltje ADHD. De man komt uit de volksbuurt de Bennekel.

Waarom hij is neergestoken is nog onduidelijk. De politie onderzoekt ook of er een verband is met een andere steekpartij, vorige maand in de wijk, waarbij een man gewond raakte.

'Geen buurtonderzoek'

"Wij waren op het bevrijdingsfeest in Eindhoven, toen wij allemaal appjes kregen dat er iets aan de hand was in de buurt, zegt een vrouw, Al snel was duidelijk om wie het ging. "Toen wij thuis kwamen, was de straat afgesloten door de politie en cirkelde er een helikopter boven de wijk. Ik ben mij rotgeschrokken. Hij was altijd vriendelijk, maakte graag een praatje en was behulpzaam".

De vrouw denkt dat de politie al een vermoeden heeft wie de dader is.: "Ze hebben hier helemaal geen buurtonderzoek gedaan en niet bij mij aangebeld met vragen. Dan zegt mijn verstand dat ze al meer weten".

Zwijgen is goud

De meeste mensen in de buurt willen weinig kwijt over de steekpartij: "Dit is een wijk waar je niet teveel moet opvallen. Als je je nergens mee bemoeit, dan is het hier heel fijn wonen", zegt een vrouw.

Een man hoorde wat geschreeuw toen hij op televisie naar PSV zat te kijken: "Verder wil ik er niets over zeggen want je kunt je beter niet met dat soort zaken bemoeien". Een andere vrouw, die het slachtoffer en zijn ouders goed kent zegt dat ze te aangeslagen is om er iets over te zeggen.