Beheerder speeltuin de Rijpelroets in Helmond dreigt inbraakbeelden online te zetten

HELMOND - De maat is vol bij de beheerders speeltuin de Rijpelroets in Helmond. Zes keer al is er ingebroken of geprobeerd in te breken. De buit: drinken, snoep en gereedschap. De daders staan op camera. De beheerder van de speeltuin dreigt nu die beelden online te zetten. "Heel triest dat het zo moet."

De eerste keer dat er werd ingebroken werd er niet veel buit gemaakt. "Er was ijs gestolen, eten en drinken", vertelt Pieter de Jong. Hij werkt bij de speeltuin en wijst naar de koffieautomaat in de blokhut. "Ze hebben hier zelfs op hun gemak koffie gedronken. De bekertjes die leeg waren stonden er nog."

















Gereedschap weg

De tweede keer was de buit groter. Er werd voor meer dan duizend euro aan gereedschap weggehaald. De Jong: "Een bladblazer, een slijptol en nog wat andere spullen. De deur van de schuur was opengebroken. Dat hebben we allemaal moeten herstellen. We hebben toen ook meteen de ramen en deuren van de blokhut extra beveiligd."

Na nog twee pogingen tot inbraak waren de vrijwilligers van de speeltuin het zat. "We hebben toen camera's opgehangen. Het is triest dat het zo moet, maar het is niet anders. Toen de daders vorige week zaterdag terug kwamen, hebben we ze kunnen filmen. Ze kwamen twee keer op één avond langs. De beelden hebben we doorgespeeld naar de politie."

Beelden online

Maar de vrijwilligers van de speeltuin laten het daar niet bij. Ze roepen de daders op om zich binnen een week te melden. Doen ze dat niet, dan worden de beelden op Facebook gezet. Want ondertussen loopt de schade in de duizenden euro's. "Het is niet alleen de schade van de spullen die verdwenen zijn", vertelt De Jong. "We hebben ook van alles moeten herstellen en een camerasysteem is ook niet voor niets. Gelukkig hebben bezoekers en sponsoren ons daarbij geholpen."