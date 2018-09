Leraren die optreden tegen pesten krijgen bloemetje van Kinderparlement Den Bosch

DEN BOSCH - Er zijn parlementen waar eensgezind besluiten worden genomen die korte tijd later al in een concrete actie worden omgezet. Het kinderparlement in Den Bosch bepaalde dat leerkrachten die iets doen tegen pesten op school in het zonnetje moeten worden gezet. En nu rijdt er in de stad een auto rond met bloemetjes voor die leraren.

Ondertussen dacht het parlement ook groter. Niet alleen moet het pesten stoppen, daarvoor in de plaats moet respect voor elkaar komen. Eerst op de scholen en daarna in heel Den Bosch. Het kinderparlement heeft geen oogkleppen op die de blik alleen maar op kinderen gericht heeft.

Positiviteit

Etienne Lieben en Jan Plooij zijn zelfstandig ondernemers die positiviteit willen uitstralen. Zij zijn benaderd om met auto en bloemen rond te gaan. Want voor sommige dingen heeft het kinderparlement nu eenmaal de hulp van volwassenen nodig.

“Ik ben net onderweg naar een volgende school”, zegt Lieben als we hem bellen. Handsfree aan de andere kant natuurlijk. Aanvankelijk stuitte hij een enkele keer op een gesloten deur omdat de leerkrachten in vergadering zaten of net naar een studiebijeenkomst waren. Maar woensdag gaat het als een tierelier.

Leuk ontvangen

“Ik word overal heel leuk ontvangen. De leerkrachten zijn niet alleen maar blij met de waardering. Ze willen ook graag weten hoe andere scholen het doen. Dat is wat we zoeken, dat er reuring ontstaat en dat ze met elkaar gaan praten over de aanpak van pesten op school”, aldus Etienne Lieben.

Onderwijzers hebben het heel druk, anti-pestactiviteiten doen ze meestal in hun vrije tijd. Daarom worden ze nu in Den Bosch in het zonnetje gezet, want het kinderparlement heeft veel waardering voor dat extra werk bovenop de toch al grote werkdruk.

“Ik word overal met een glimlach ontvangen. Mensen doen het werk met een glimlach. Hopelijk gaat dit zich uitbreiden. Het kinderparlement heeft niet voor niets de stelling: pesten stopt, respect begint”, aldus Lieben.