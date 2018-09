Een replica van de motor van wereldkampioen Jeffrey Herlings: superfan Jerry heeft 'm gemaakt

WEZEP - Als je je idool op een motor ziet rijden, dan wil je als motorcrosser niets liever dan zélf ook zo'n motor hebben, dacht Jerry Klaaysen uit het Gelderse Wezep. Zijn idool is de kersverse wereldkampioen Jeffrey Herlings. En dus bouwde de 62-jarige liefhebber een replica van de MX2-motor waarmee Herlings in die klasse eerder al wereldkampioen werd.

Jerry Klaaysen kwam een jaar geleden op het idee. "De basis van de 'MX2-motor replica' is een nieuwe KTM SXF 250 uit 2018. Toen ik al puzzelend aan speciale onderdelen kon komen, ben ik gewoon aan het karwei begonnen. Een jaar lang heb ik eraan gesleuteld."

Het moeilijkste deel om na te maken waren de zijkleppen van de motor, de motorsteun en de onderste kroonplaat. "Met behulp van wat motorgekken en een laser is het uiteindelijk gelukt." De lat heeft hij tijdens het proces steeds hoger gelegd. "Ik ga zelfs deze winter nog een paar details verbeteren."

Wereldkampioen

Jeffrey Herlings is al jaren een bekende naam in de motorsport. Hij werd al drie keer kampioen in de lichtere klasse MX2 (250cc) voor jongens tot en met 23 jaar. Dat was in 2012, 2013 en 2016. Maar de Brabander zette afgelopen weekend een unieke prestatie neer, door als eerste Nederlander wereldkampioen te worden in de MXGP. "Geweldig. En ik heb hem al zo'n vijf keer ontmoet. Jeffrey is soms ondoorgrondelijk en afstandelijk maar ook weer heel benaderbaar, open en enthousiast."

De superfan heeft in de loop der jaren ook al veel verzameld van de kersverse wereldkampioen uit Oploo. Shirts, laarzen, een handtekening op de motor en een aantal foto's. "Ik volg Jeffrey door heel Europa. Dit jaar heb ik al tien keer de Grand Prix bezocht en alle Dutch open's. Vorig jaar ben ik zelfs speciaal voor hem in Qatar geweest." Naast de evenementen bekijkt Klaaysen, als hij getipt wordt, ook trainingen van Jeffrey.

Zwoegen en zweten

Het werken aan zijn replica heeft niet alleen een hoop geld gekost, maar ook een hoop tijd. Toch was het meer dan de moeite waard. "Eigenlijk vind ik er alles leuk aan. Niet alleen het sleutelen en de zoektocht naar spullen. Maar ook de hulp die ik kreeg van een enthousiaste dealer, collega crossers en vele vrienden." Ze hielpen ook met klusjes zoals spuitwerk en lasertechniek. Naast crosser is Klaaysen ook techneut. "Ik lees er van alles over. Prachtig om zo'n motor onder je handen te zien groeien."

'Zandbullet'

Zelfs Jerry's woonhuis heeft te maken met de motorcrosser. 'Zandbullet' prijkt er op zijn gevel, een verwijzing naar de bult waarop het huis gebouwd is. Én de bijnaam van Herlings, die The Bullet wordt genoemd.

Het is iets wat hij zonder overleg te plegen heeft gedaan. "Veel hoofden heb ik zien schudden. Ook kreeg ik reacties van mijn dochters. Zij zeiden 'oh Papa'. Motorsporters snappen het direct. Menig passant zie je niet begrijpend kijken. "Maar achteraf is iedereen er gewoon blij mee", aldus Jerry Klaaysen.



