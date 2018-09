Nazomer maakt plaats voor de herfst: wind en regen op komst

EINDHOVEN - Herfststorm? Nee, ben je gek! Gaat het waaien? Ja! En krijgen we regen? Ook dat. Wordt het kouder? Absoluut. De herfst laat zich vanaf donderdagnacht voor het eerst dit jaar voorzichtig zien.

Met een flinke wind op komst is het woord herfststorm al snel gevallen. Maar volgens Jordi Bloem van weerinstituut MeteoGroup is dat een voorbarige conclusie. Het mag dan wel gaan waaien, super onstuimig wordt het niet.

Windpieken

“We krijgen twee windpieken. Donderdagnacht en vooral vrijdagmorgen trekt de wind flink aan. Er trekt dan ook een regenfront over Brabant en de temperatuur doet – zeker ten opzichte van de mooie zomerse dagen die we nu hebben – een flinke stap terug. Het wordt 18 tot 19 graden”, vertelt Bloem.

Zaterdag zakt het kwik nog verder, tot een graadje of 17. “De wind gaat wel liggen en het zonnetje laat zich af en toe zien. Met een jasje aan is het dan eigenlijk prima te doen.”

Gemene windvlagen

Daarna moeten we door de zure appel heen. Het gaat regenen zondag en ’s avonds bemoeit de wind zich opnieuw met het weerbeeld. “Aan de kust kan het stormachtig worden, in Brabant kunnen we gemene windvlagen krijgen. De herfst laat zich voorzichtig zien en dat is eigenlijk helemaal niet gek in deze tijd van het jaar.”