Studenten willen met elektrische auto meedoen aan 24 uur Le Mans, 'twee minuten aan de stekker'

EINDHOVEN - Vision. Dat is naam van de elektrische auto waarmee het studententeam InMotion in 2023 wil meedoen aan de 24-uurs race van Le Mans. Het is de bedoeling dat de Vision binnen twee minuten volledig kan opladen. De huidige elektrische auto’s hebben daar nu toch zeker twee uur voor nodig.

Dinsdag presenteerde het studententeam van de Technische Universiteit de ‘Vision’. Het ontwerp is een uitvloeisel van twee eerdere modellen. Als achterliggende gedachte van het team is het wegnemen van de drempel om elektrisch te gaan rijden.

Oplaadtijd beperken

Het studententeam wil dat aantonen door de oplaadtijd van batterijen drastisch te verkorten. Geen uur opladen om daarna weer vierhonderd kilometer te rijden, vertelde woordvoerder Cas Verstappen tijdens de presentatie. De doelstelling van het team is ‘twee minuten aan de stekker en weer dóór’. Het team hoopt binnen twee jaar een auto te ontwikkelen waarmee dat kan.

Het studententeam heeft er alle vertrouwen in dat de elektrische auto in 2023 in Le Mans aan de start staat. In totaal twaalf studenten gaan daar de komende jaren fulltime gaan werken. Overigens moeten het team bij een autofabrikant op zoek naar een bestaand en goedgekeurd chassis, anders mag het team niet starten.