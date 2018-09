Stel leidt luxe leven maar kan inkomen niet verklaren, politie pakt twee auto's af

BEST - Bij een witwasonderzoek in de wijk Wilhelminadorp in Best en op recreatiepark de Brabantse Kempen zijn woensdag twee auto's ingenomen. De auto's zijn van een stel dat een luxe leven leidt, maar geen officieel inkomen heeft. Reden voor de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de gemeente om de woning en het chalet eens goed uit te kammen en het inkomen van de twee te onderzoeken.

Een van de twee zogenoemde windhappers bleek onterecht gebruik te maken van een Persoonsgebonden Budget. De gemeente heeft de uitkering direct gestopt.

Geldhond

Bij de doorzoekingen werd onder meer een geldhond gebruikt. Naast de Volkswagen Golf en de Nissan Juke, werden ook dure sieraden en de administratie in beslag genomen. Niemand werd aangehouden.