Extra parkeerplaatsen voor trucks langs de snelweg

MOERDIJK - Er komen waarschijnlijk extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Brabant. Dat moet een einde maken aan de gevaarlijke situaties waarbij trucks langs de snelweg op de vluchtstrook geparkeerd worden, omdat de parkeerplaatsen vol zijn. Binnen twee jaar moeten er extra parkeerplaatsen en slaapplekken bij de A16-A17 (Moerdijk) en de A58-A4 (Bergen op Zoom) komen.

De regio West-Brabant, de provincie, de 19 West-Brabantse gemeenten, transport en logistieke sector, VNO-NCW Brabant Zeeland, havenbedrijf Moerdijk en politie hebben woensdag de intentieovereenkomst 'Vrachtwagenparkeren in West-Brabant' getekend.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Het gebrek aan parkeerplaatsen kunnen we alleen samen oplossen. Het is niet alleen een probleem bij de rijkswegen of op de lokale bedrijventerreinen. Als je in de ene gemeente het probleem aanpakt, verplaatst het zich naar de buurgemeente. We moeten samen concrete afspraken maken over extra plaatsen.”

Vaart maken

Eerder deze maand deden truckers al een beroep op de politiek tijdens een werkbezoek van politici aan Oost-Brabant. Op het gemeentehuis in Veghel riepen ze de politici op om de vaart te houden in het maken van extra voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs.

Volgens de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is het tekort aan parkeerplaatsen vooral merkbaar op de route Rotterdam-Venlo, die dwars door Brabant loopt. "Uit tellingen blijkt dat op de gratis verzorgingsplaatsen langs de route tijdens de nachtelijke uren de bezettingsgraad op een gemiddelde werkdag ongeveer 140 procent is", zei Ed van de Meerendonk van TLN vorig jaar.