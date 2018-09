Er komen miljoenen onze kant op, maar zijn we er blij mee?

BREDA - De Brabantse lobby heeft gewerkt! Dat bleek dinsdagmiddag uit de troonrede die koning Willem-Alexander voorlas. Miljoenen zijn er straks beschikbaar voor het oplossen van problemen die bij ons in de provincie spelen, zoals criminaliteit, de landbouw en de wegen. Maar zijn we er blij mee, en is het genoeg?

1. Criminaliteit en ondermijning

Volgens de koning is het een groot probleem in Nederland, en wij weten dat het vooral hier in onze provincie een probleem is. De 291 miljoen euro die beschikbaar is om het probleem te bestrijden is dan ook meer dan welkom.

Burgemeester Paul Depla, die zich al tijden inzet voor de strijd tegen criminaliteit, is dan ook erg blij met het geld. Volgens hem is het alleen niet genoeg. “Het besef dat ondermijning een groot probleem is, is in Den Haag inmiddels wel geland en dat is heel belangrijk. Maar het is een structureel probleem, en dat los je niet op met een eenmalige bijdrage.”

2. De boeren

Ook naar de landbouw gaat een hoop geld. Volgens de koning mogen de mensen die zich inzetten voor het produceren van ons eten wel een handje geholpen worden. Zo gaat er 75 miljoen euro naar jonge boeren toe.

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van agrarische ontwikkeling, is blij met dit geld. “Het stond al in het regeerakkoord, en nu dus ook in de begroting, en daar zijn we in Brabant blij mee. Als je jonge boeren kunt helpen om het bedrijf over te nemen en te moderniseren en te verduurzamen dan gaat dat wel helpen deze spannende tijd voor boeren.”





3. De snelwegen

Niks zo vervelend als ellenlang in de file staan. Volgens de koning is er een flinke inhaalslag te maken als het gaat om infrastructuur. Het openbaar vervoer en het wegennetwerk verdienen wel wat centen. Zo’n twee miljard wordt er landelijk uitgedeeld. Daarmee worden in Brabant de problemen op de A2, de A58 en de A67 aangepakt.

Jeroen van Glabbeek van ondernemersorganisatie VNO-NCW: “Elk stukje infrastructuur is goed voor Brabant, de economie groeit dus we hebben meer wegen nodig.” Toch heeft Van Glabbeek een puntje van kritiek. “In die plannen staat niks over knooppunt Hooipolder. De enige snelweg met stoplichten, het is bijna een museumstuk. Daar moet echt iets aan veranderen.”