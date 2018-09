Paars geschilderde monumentsokkel zorgt voor ophef: 'Dit is overheidsvandalisme'

ETTEN-LEUR - Mooi paars is niet lelijk, maar om er nou een historisch monument mee over te schilderen. Het zorgt in ieder geval voor commotie in Etten-Leur. Hier liet de gemeente de sokkel van het monument aan de Rijsbergseweg paars schilderen. De gedenknaald herinnert aan de eerste gemotoriseerde vliegtuigvlucht boven Nederland.

"Noem het overheidsvandalisme, ruimhartig kleurenbeleid of misschien hadden ze bij de gemeente een pot paarse verf over. Maar dit kunnen ze echt niet maken", zegt voorzitter Giel Venema van de Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht. "Een paars monument, hoe halen ze het in hun hoofd."

Mijpaal

Graaf Charles de Lambert vloog in 1909 in een Wright Flyer ruim drie minuten boven Etten-Leur. Het was daarmee de eerste vlucht van een echte vliegmachine boven Nederland. In 1935 kwam er daarom een monument als herinnering aan deze historische gebeurtenis.

"De wieg van de vaderlandse luchtvaart staat hier en daar mogen we best trots op zijn", aldus Gerard van Heusden. Hij heeft zich jarenlang verdiept in het leven van luchtvaartpionier De Lambert en hij weet ook alles van de geschiedenis van de vlucht boven Etten-Leur. "Uit het feit dat het monument nu paars is geschilderd, blijkt dat men absoluut geen besef heeft van de culturele waarde. Als de gemeente zich van tevoren beter had georiënteerd dan was dit nooit gebeurd."





Blamage

Volgens de gemeente heeft een deskundige van de Monumentencommissie onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke kleur. Uiteindelijk kwam hierbij 'paars' naar voren als beste optie. "Onzin", zegt Giel Venema. "In 1935 is paars echt niet aan de orde geweest." Volgens Van Heusden doet de gemeente aan geschiedvervalsing: "Dit is een blamage. Ik ben al sinds 2002 bezig om dit monument in ere te herstellen en dan krijg je dit. De sokkel is nooit paars geweest."

Niet alleen het monument maar ook de gedenkplaat ernaast is een doorn in het oog van de Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht. Het bord zit boordevol barsten. Volgens de gemeente is het met opzet gedaan om een soort craquelé effect te krijgen. "Dat is belachelijk. De scheurtjes zijn natuurlijk gewoon ontstaan onder invloed van de weersomstandigheden. Het moet gewoon netjes worden hersteld", zegt voorzitter Venema.

Van Gogh

Gerard van Heusden valt hem bij: "Hier in Etten-Leur lijkt alles te draaien om Vincent van Gogh en hier gaat men aan voorbij. Maar De Lambert heeft op deze plek zijn leven geriskeerd. Als je op Schiphol komt en je ziet daar al die grote vliegtuigen, bedenk dan wel dat het hier allemaal is begonnen."

Inmiddels lijkt er een sprankje hoop voor de Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht. De gemeente gaat opnieuw in overleg met de monumentencommissie om vast te stellen of de huidige kleur inderdaad de juiste is. "En anders heb ik zelf nog wel een pot verf staan", lacht Giel Venema.