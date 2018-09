Elisa (8) zamelt bierdopjes in voor onderzoek naar diabetes, 'Ik wil heel graag mijn zus helpen'

HALSTEREN - De zus van de 8-jarige Elisa Dekkers uit Halsteren is ziek. Michella (15) weet sinds twee maanden dat ze diabetes type 1 heeft. Vier keer per dag moet Michella insuline spuiten. Daar wil Elisa iets aan doen, en dus zamelt ze zo veel mogelijk bierdopjes in voor onderzoek naar de ziekte.

Het begon klein. "Ik zag op het nieuws een meisje dat bierdopjes spaarde voor het goede doel, zo kwam ik op het idee", vertelt Elisa in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid. "We gingen een keer langs bij een vriendin van mijn moeder en die had al een emmertje met dopjes voor mij."

Meer dan honderd kilo

Toen was de beer los. Via de Facebookpagina van Elisa's moeder deed de jonge actievoerder een oproep. Ze kreeg tientallen reacties. Daarna toog Elisa naar supermarkten en restaurants in de buurt en vroeg overal om bierdopjes. Ook kreeg ze heel veel dopjes van klassen op haar school. Het resultaat: 110 kilo. Maar ze is nog niet klaar. Hoe meer bierdopjes, hoe meer geld het oplevert als het Diabetes Fonds de buit verkoopt.

Ook meehelpen? Breng dopjes langs bij de Dorpsstraat 180 in Halsteren of stuur de moeder van Elisa een berichtje op Facebook.