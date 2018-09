Wethouder breekt straat open: 'Met een freesmachine door Zundert is wel heel bijzonder' [VIDEO]

Even kijken wat er moet worden weggesneden.

ZUNDERT - Eindelijk wordt er wat gedaan aan de drukke Molenstraat, in hartje Zundert. Wethouder Patrick Kok heeft woensdagochtend een begin gemaakt aan het openbreken van de weg. De straat loopt dwars door het centrum en moet in de toekomst vooral toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.

"Ik heb al heel wat openingen mogen doen, maar met een freesmachine door de Molenstraat in Zundert, dat is toch wel heel bijzonder", grijnst wethouder Patrick Kok. Woensdagochtend trapte hij de werkzaamheden in de Molenstraat ludiek af door een stuk van het asfalt weg te snijden.

"Ik heb het vertrouwen gekregen om minimaal tweehonderd meter te doen. Dus volgens mij word ik zaterdagochtend ook ingehuurd om de rest van het werk te doen."

Lang geduurd

In Zundert was het woensdag voor veel mensen een feestelijke dag. Eindelijk wordt er iets gedaan aan de drukke weg die dwars door het centrum loopt, zeggen de mensen op straat. Volgens velen heeft het wel lang voordat de verkeersader werd aangepakt.

"Tja, voordat je het doorgaande verkeer uit Zundert wil weren, moet je een alternatief kunnen bieden", legt wethouder Kok uit. "En het alternatief is natuurlijk de randweg."

Meer fietsers en voetgangers

De komende anderhalf jaar wordt er in de Molenstraat in Zundert gewerkt aan het aanpassen van de weg. Uiteindelijk wordt de straat eenrichtingsverkeer en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers.