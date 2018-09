Bellende en appende bestuurders massaal bekeurd op A67 bij Eersel en Geldrop

EERSEL/GELDROP - De politie heeft woensdag op de A67 bij Geldrop en Eersel 97 bekeuringen uitgedeeld voor afleiding in het verkeer. Vooral vrachtwagenchauffeurs kregen een boete voor bellen en appen achter het stuur.

De controles werden uitgevoerd in het kader van Project Edward. Doel van dit Europese project is een dag zonder verkeersdoden. Op de controleplaats in Eersel werden 53 bekeuringen uitgedeeld. Een auto is daar in beslag genomen. In Geldrop schreef de politie 44 boetes uit.

Veel controles

Op de A67 is het afgelopen jaar veel gecontroleerd door de politie. Hoewel concrete cijfers nog ontbreken, wist de politie in juli wel te melden dat tussen de 750 en 800 bestuurders zijn bekeurd omdat ze een telefoon in de hand hadden.

LEES OOK: Tegen beter weten in appen achter het stuur: 'Het gaat een keer fout natuurlijk'