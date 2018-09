Even geen bijbaan tijdens toetsweek, supermarkt houdt rekening met proefwerken scholieren

TILBURG - Het is voor leerlingen in de regio Tilburg voortaan mogelijk om minder te werken tijdens toetsweken. Supermarkt Albert Heijn en 25 middelbare scholen uit de regio maakten daar woensdag afspraken over.

“Het is de droom van het voortgezet onderwijs dat leerlingen zich tijdens toetsweken volledig kunnen focussen op hun studie”, vertelt Tomas Oudejans, rector van het Theresialyceum en voorzitter van het Onderwijscafé regio Tilburg.

Oudejans tekende woensdag namens de 25 scholen het convenant, waarin staat dat scholen voortaan in een vroeg stadium de jaarplanning sturen aan leerlingen. De supermarkten beloven op hun beurt rekening te gaan houden met die roosters. Maar de verantwoordelijkheid blijft wel bij de leerlingen liggen, zij moeten de jaarplanningen voorleggen aan hun werkgever.

Overleg

“Alles gaat in overleg met de leerling. Als de leerling tijdens een toetsweek minder wil werken om te kunnen studeren gaan we daar rekening mee houden”, vertelt Marco van Vliet, Operationeel Manager van Ahold Delhaize voor de regio Midden-Brabant.

De keten vreest niet voor een tekort aan personeel als de scholen testen gaan afnemen. “Medewerkers die op dat moment geen toetsweek hebben kunnen dan meer werken”, aldus Van Vliet.

Frustratie

Volgens Oudejans kwam het idee om concrete afspraken te maken met de supermarkt voort uit frustratie van de afdelingsleiders van de scholen. “Er is continu spanning voor leerlingen tussen school en werk. Leerlingen zeiden dat ze huiswerk niet konden doen omdat ze moesten werken. Of dat ze moeite hadden met leren voor een toets omdat ze naar hun bijbaan moesten.”

De hoop van het Onderwijscafé is dat andere organisaties waar veel middelbare scholieren werken het voorbeeld van de bekende supermarktketen volgen. “We hopen op de kracht van de massa. Dat ook leerlingen die bij andere organisaties werken in gesprek gaan.”

De afspraken zijn gemaakt met vijftien filialen van Albert Heijn in de regio Tilburg die zijn gevestigd in een gemeente waar een VO-school zit.