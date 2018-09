Efteling: groot, groter, grootst of goed is goed? Loon op Zand beslist over uitbreidingsplannen

KAATSHEUVEL - Krijgt de Efteling groen licht om uit te breiden? De gemeenteraad van Loon op Zand geeft donderdagavond antwoord op die vraag. Bij een 'ja' mag het pretpark in Kaatsheuvel doorgroeien van jaarlijks vijf naar zeven miljoen bezoekers.

Omwonenden zijn bang dat de uitbreidingsplannen indringende gevolgen hebben voor de omgeving. De toenemende verkeersdrukte is bijvoorbeeld een reden tot zorgen. Het oorspronkelijke bestemmingsplan werd aangepast na kritiek van omwonenden.

Aangepast plan

De wegen moeten berekend zijn op het groeiend aantal bezoekers. Nieuwe attracties die in de buurt van huizen worden gebouwd, mogen maximaal 25 meter hoog zijn. En er komt geen parkeerplaats met verdiepingen aan de westkant van het park. Dat staat allemaal in het aangepaste plan.

Begin september werd dat plan besproken in het gemeentehuis van Loon op Zand. Daar kwamen zoveel mensen op af, dat verschillende geïnteresseerden de vergadering via een scherm moesten volgen in een andere ruimte. Over de uitbreidingsplannen is bijna vier jaar nagedacht.

Uitbreidingen

De Efteling is sinds de oprichting in 1950 flink gegroeid. Een aantal uitbreidingen door de jaren heen op een rijtje:

1952: opening van het Sprookjesbos, onder meer met Doornroosje, Langnek en Sneeuwwitje

1984: het park wordt uitgebreid met veel nieuwe attracties, waaronder het nog altijd populaire Carnaval Festival

1992: het Efteling Hotel wordt geopend

1995: opening van het Efteling Golfpark

2009: de eerste gasten overnachten in Efteling Bosrijk, een vakantiepark in de natuur

2015: de spectaculaire achtbaan Baron 1898 wordt in gebruik genomen

2017: Symbolica, de duurste attractie van het park, ontvangt de eerste bezoekers