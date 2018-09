'Voor wie denkt dat het meevalt', boswachter vindt 500 meter aan gedumpt afval

BERGEN OP ZOOM - Bijna geen dag zonder afvaldumping. Het is even treurig als waar. Woensdag was het weer raak in Bergen op Zoom. Boswachter Erik de Jonge vond over een afstand van 500 meter vuilniszakken, een bankstel, hout en ander afval.

De spullen waren gedumpt in de Brabantse Wal. Zoals vaker deelde De Jonge de vondsten via Twitter. De beelden spreken voor zich.

Groot probleem

Het Brabants landschap raakt steeds ernstiger vervuild door afval. De Brabantse Milieufederatie schat het aantal dumpingen op ongeveer 5000 per jaar. Het grootste deel is huis-tuin- en keukenafval. In zijn werk krijgt De Jonge dagelijks te maken met afvaldumpingen. Volgens de boswachter neemt het probleem alleen maar toe.