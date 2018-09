Het stinkt in Brabant en dat komt door een bosbrand in België

EINDHOVEN - Woon je in het zuidoosten van onze provincie, dan ruik je donderdagochtend vroeg mogelijk een brandlucht. De stank is volgens de Brandweer Brabant-Zuidoost afkomstig van een bosbrand in het Belgische Leopoldsburg.

Door de zuidelijke wind wordt de rook volgens de brandweer over een groot deel van Zuidoost-Brabant verspreid. Bij de meldkamer in de regio zijn al verschillende meldingen binnengekomen van mensen die een brandlucht ruiken, zo laat de brandweer weten.

Het blussen van de brand gaat nog wel even duren. Leopoldsburg ligt tussen Lommel en Hasselt in België, zo'n veertig kilometer onder Eersel.