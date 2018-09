Hoge nood!? In Den Bosch geen nood, stellen onderzoekers op Nationale Plasdag

DEN BOSCH - Hoge nood tijdens het stappen of wanneer je aan het winkelen bent? Geen punt in Den Bosch. Volgens de Continentie Stichting Nederland (CSN) scoort onze hoofdstad namelijk het beste als het gaat om openbare toiletten. Onderzoekers stellen: Den Bosch zet ‘stevig in op gastvrijheid en daar horen goede toiletvoorzieningen bij’.

De stad gaat uit ‘van belangen van de eigen inwoners en van gastvrijheid naar bezoekers’, concluderen de onderzoekers verder. De toiletvoorzieningen in Den Bosch zijn volgens hen goed vindbaar en ze zijn voor iedereen toegankelijk. Dus ook voor mindervaliden.

Het is niet toevallig dat het onderzoek juist donderdag wordt gepresenteerd. Het is namelijk Nationale Plasdag.

Inhaalslag nodig

Volgens de Continentie Stichting Nederland (CSN) is er een grote inhaalslag nodig in Nederland wat betreft openbare toiletvoorzieningen. Van de 380 gemeenten hebben er zeventig een 'actief toiletbeleid'.

Gemeenten zien volgens de stichting het belang van schone, veilige mannen-, vrouwen en mindervalidentoiletten vaak wel in, maar ze hebben het onderwerp niet altijd op de agenda staan.

