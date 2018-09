Geen post vandaag door staking postbodes, vooral lege brievenbussen in regio Den Bosch

DEN BOSCH - Woon je in de regio Den Bosch, dan is de kans groot dat je donderdag geen post ontvangt. De postbezorgers staken namelijk. De stakers komen bij elkaar in Den Bosch, Amsterdam en Arnhem. Vooral in die regio’s hoeven mensen donderdag daarom niet te rekenen op post.

Volgens vakbond FNV doen bezorgers in heel het land mee aan de actie. Ook in de rest van de provincie kan het dus zo zijn dat post een dag later wordt bezorgd.

Ontevreden over 'combibundel'

De staking duurt 24 uur. Het is nog niet duidelijk hoeveel medewerkers van PostNL meedoen. De actievoerders zijn het niet eens met de invoering van de ‘combibundel’, zo legt de FNV uit.

Dat is een maatregel die voor postbezorgers betekent dat ze twee bundels post krijgen in plaats van één. Tijdens een route moeten ze post uit beide bundels bezorgen. Medewerkers vrezen dat deze maatregel honderden banen kost.

Pakketjes wel bezorgd

Bij PostNL werken twintigduizend postbezorgers. Pakketjes worden donderdag gewoon bezorgd. Daarvoor zijn andere bezorgers van PostNL verantwoordelijk.

De afgelopen tijd waren er al meerdere korte stakingen bij sorteercentra van PostNL. Behalve tegen de genoemde 'combibundel' protesteren de medewerkers ook tegen de angstcultuur, reorganisatiedrift en de toenemende werkdruk.