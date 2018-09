(Extra) fileleed op A58 bij Tilburg: twee uur vertraging na ongeluk

ULVENHOUT - Verkeer op de A58 van Breda richting Eindhoven moest donderdagochtend rekening houden met flinke vertraging. Op de snelweg bij Tilburg was een ongeluk gebeurd. Dat meldt de ANWB. Op het hoogtepunt was de extra reistijd twee uur.

Vanwege het ongeluk werden twee rijstroken afgesloten. In de ochtendspits stond veertien kilometer file.

Verkeer over vluchtstrook

De file begon al vanaf Ulvenhout. Het verkeer werd tijdelijk over de vluchtstrook geleid. Rond halfnegen was de weg weer vrij. Details over het ongeluk zijn niet bekend.