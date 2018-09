Vier kinderen omgekomen bij ongeluk op het spoor bij Oss

OSS - Bij het ongeluk tussen een trein en een elektrische bakfiets op het spoor bij Oss zijn vier kinderen omgekomen. Dat bevestigt de politie. Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd. Een vijfde kind en een volwassene raakte zwaargewond. Het ongeluk gebeurde donderdagochtend rond halfnegen. De twee gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De omgekomen kinderen kwamen van een voorschoolse opvang. De vrouw die de bakfiets bestuurde, kwam van een kinderdagverblijf en had net één of meer kinderen afgezet bij een school. Ze was op weg naar een volgende school. Dat zeggen mensen die de vrouw kennen. De politie bevestigt dat het ging om een bakfiets van een kinderdagverblijf, op weg naar een school in Oss.

In wijkcentrum de Hille aan de Looveltlaan 25 in Oss is een opvangcentrum ingericht. Hier kunnen mensen met vragen terecht, laat de gemeente Oss weten. Burgemeester Wobine Buijs geeft aan 'geschrokken te zijn'. "Dit raakt ons allemaal. We zijn enorm van slag. Wij leven mee met alle families, de school, de kinderopvang en alle andere betrokkenen", zegt ze.

Voor getuigen, waaronder meerdere kinderen, is Slachtofferhulp geregeld. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend.





De politie gaf meteen na het ongeluk al aan dat het om een zeer ernstig ongeluk op het spoor ging waarbij zwaargewonden en mogelijk meerdere doden waren gevallen.





ProRail spreekt na het ongeluk van 'een inktzwarte dag'. "Dit is echt heel erg verschrikkelijk'', aldus een woordvoerder. Het spoorbedrijf gaat, zoals bij ieder ongeluk, onderzoeken wat er precies is misgegaan. Het ongeval gebeurde bij een bewaakte overgang. Topman Pier Eringa van ProRail gaat zelf naar Oss. "Het is verschrikkelijk voor de nabestaanden en betrokkenen. Hier zijn geen woorden voor", aldus Eringa.

'Gitzwarte dag'

Ook bij de NS is men zeer aangeslagen na het zware ongeluk. “Dit is een gitzwarte dag. Onze gedachten zijn bij slachtoffers en nabestaanden”, zegt een woordvoerder van de NS. De machinist van de trein is volgens hem opgevangen door collega’s en leidinggevenden. "We geven hem alle steun. Hij krijgt ook professionele hulp. Die is er ook voor de reizigers. Die worden ter plaatse opgevangen. Er is ook slachtofferhulp voor hen beschikbaar."

Volgens de woordvoerder zaten er vijftig reizigers in de trein. De aanrijding gebeurde met een trein tussen Nijmegen en Den Bosch. Het treinverkeer ligt stil. "Hoe erg, dit dramatische ongeluk in Oss", reageert NS-topman Roger van Boxtel op Twitter. "Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun nabestaanden, bij de gewonden en bij de reizigers en onze collega's die erbij waren. Wat een verdriet."

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar Oss. Dit laat de plaatsvervangend secretaris-directeur van de Onderzoeksraad weten.