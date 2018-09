Kinderen spoorongeval zaten in een Stint, directeur spreek over 'ergste nachtmerrie iedere ouder'

OSS - De vier kinderen die donderdagochtend omkwamen op een spoorwegovergang in Oss werden vervoerd in een zogeheten Stint, een elektrisch aangedreven kar die speciaal werd ontworpen voor de buitenschoolse opvang. oprichter Edwin Renzen van het bedrijf is zwaar aangedaan door het ongeluk. "Dit is de ergste nachtmerrie van iedere ouder", zegt hij tegen de NOS.

Renzen stond donderdagochtend op het punt een vliegtuig in te stappen toen hij via de media van het ongeluk hoorde. Hij liet de vliegreis schieten en reed meteen in zijn auto naar Oss. "Dit is een ongelofelijk zware klap. Afgrijselijk", aldus Renzen tegen de nieuwszender.

De Stint-oprichter heeft nog geen idee wat er mis kan zijn gegaan in Oss. "Ik weet eigenlijk niks. Er komt ook heel weinig meer bij me binnen. Dit is het laatste wat je wil."

Nederlands ontwerp

De Stint is een Nederlands ontwerp. In 2011 zijn Edwin Renzen en Peter Noorlander begonnen met de ontwikkeling en productie ervan. Het wagentje biedt plaats aan maximaal tien kinderen. De bestuurder staat rechtop achter de bak waarin de passagiers zitten.

In 2012 is de stint na advies van de Rijksdienst voor het Wegverkeer toegelaten op de openbare weg. Het voertuig valt in de verkeerscategorie 'bijzondere bromfiets'. Na een korte cursus mag iedereen vanaf zestien jaar ermee rijden. Een helm, rijbewijs of kenteken zijn niet nodig.





Volgens woordvoerder José de Jong van Veilig Verkeer Nederland zegt dat de Stint in principe een veilig vervoermiddel is. "De leverancier levert alleen een Stint af als de koper een rijvaardigheidsbewijs heeft gehaald. Want zo'n voertuig vraagt wel meer vaardigheid dan een gewone fiets of bakfiets".

"Geen speciaal rijbewijs nodig'

De Jong heeft geen reden er aan te twijfelen dat er Stints worden verkocht zonder dat iemand dat bewijs heeft gehaald. "Het kan zijn dat iemand met een rijvaardigheidsbewijs op een school vertrekt en iemand anders op de Stint gaat rijden. In principe moet degene die weg gaat de kennis overdragen, maar je weet niet of dat altijd gebeurt", aldus De Jong. Veilig Verkeer Nederland vindt het niet nodig om voor de Stint een speciaal rijbewijs in te voeren.

De elektrische bolderkar heeft een maximumsnelheid van zeventien kilometer per uur. De actieradius is vijfentwintig kilometer. Volgens de website stintum.com is de remweg van de kar 3,5 meter bij een snelheid van vijftien kilometer per uur. Er rijden naar schatting drieduizend Stints rond in Nederland. Ze worden niet alleen voor het vervoer van kinderen, maar ook voor stadslogistiek gebruikt.