Kijk terug: persconferentie gemeente Oss

OSS - De gemeente Oss organiseert om 13.00 uur een persconferentie over het dramatische ongeluk waarbij vier kinderen zijn omgekomen en een vrouw en een kind zwaargewond raakten. De beelden kunt u hier terugzien.









De persconferentie vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oss. Hierbij zijn burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans en vertegenwoordigers van de verschillende hulpdiensten aanwezig.

Enorm van slag

De burgemeester in het persbericht van de gemeente: "Wij zijn vanochtend geschrokken van het ongeluk op het spoor met een bakfiets met kinderen. Er zijn slachtoffers gevallen. Dit raakt ons allemaal. We zijn enorm van slag. Wij leven mee met alle families, de school, de kinderopvang en alle andere betrokkenen."

Opvangcentrum

Ook laat de gemeente weten dat in wijkcentrum de Hille aan de Looveltlaan 25 in Oss is een opvangcentrum is ingericht voor direct betrokkenen en familie. En dat andere mensen terecht kunnen bij sportzaal Ussenstelt aan de Looveltlaan 54.

Live-uitzending Omroep Brabant

Omroep Brabant kwam donderdagochtend met een extra nieuwsuitzending, die geheel in het teken stond van het drama in Oss.